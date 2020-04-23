Минюст внес в реестр нежелательных НПО американскую Project Harmony

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Минюст России внес в перечень нежелательных американскую неправительственную организацию Project Harmony, финансирующую НКО-иноагента Центр развития социальных инициатив "Проектория". Об этом сообщается на сайте министерства.

НПО Project Harmony Inc (PH International, США) стала 22-й в этом перечне. 22 апреля Генпрокуратура приняла решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ. По данным надзорного ведомства, работа организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

В среду Минюст внес "Проекторию" в реестр НКО-иноагентов. В пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили ТАСС, что центр "Проектория" получил деньги из-за рубежа и, участвуя в политической деятельности в России, заявление о включении в реестр НКО-иноагентов в Минюст не подал. В этой связи прокуратура Москвы внесла в адрес центра представление. По данным ТАСС, речь идет об НКО со схожим названием с известной компанией, которая организовывала образовательные форумы.