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Пандемия коронавируса нового типа

Глава отделения КПРФ в Татарстане заразился коронавирусом

При этом основной штат партии был ранее переведен на дистанционную работу

КАЗАНЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Первый секретарь татарстанского республиканского комитета КПРФ Хафиз Миргалимов заразился коронавирусом. Об этом ТАСС сообщила депутат Казанской городской думы от КПРФ Динара Халимдарова.

"К сожалению, у Хафиза Гаязовича подтвердилось наличие коронавирусной инфекции", - сказала она.

Халимдарова уточнила, что основной штат партии был переведен на дистанционную работу еще с середины марта, в офисе находились только дежурные сотрудники, которые отвечали на звонки. Всем сотрудниками были предоставлены средства защиты.

"Но, к сожалению, Хафиз Гаязович с момента развития коронавирусной инфекции в России маску не носил, отказывался ее носить. Не могу утверждать, что [заражение] связано именно с этим, но общепринятые меры безопасности он, к сожалению, не соблюдал. Что касается проверки, то она проводилась среди депутатского корпуса, члены партии КПРФ, за исключением Хафиза Гаязовича, здоровы, слава богу", - добавила она.

Теги
РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
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