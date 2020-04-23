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Хайнань создает сеть безопасных искусственных гнезд для перелетных птиц

Это поможет предотвратить периодически происходящие в регионе короткие замыкания на линиях электропередачи

ХАЙКОУ /Китай/, 23 апреля. /ТАСС/. Провинция Хайнань на юге Китая создает сеть безопасных искусственных гнезд на маршрутах перелетных птиц для предотвращения периодически происходящих в регионе коротких замыканий на линиях электропередачи. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его данным, Южнокитайская электросетевая корпорация с 2017 года установила на своих объектах уже порядка 3 тыс. небольших конструкций из нержавеющей стали, напоминающих птичьи клетки. В них на высоте нескольких десятков метров над землей помещаются компактные гнезда.

"Более 70% созданных нами искусственных гнезд нашли своих хозяев. В этом году мы планируем построить еще 1 тыс.", - сказал представитель компании. Он уточнил, все работы ведутся с максимальной осторожностью, чтобы не нарушить экологический баланс в регионе.

Через Хайнань проходят многочисленные маршруты перелетных птиц. На острове имеется множество тропических болот и заводей с мягким климатом - это идеальное место, особенно с марта по июль, когда у пернатых наступает репродуктивный сезон. Линии электропередачи часто проходят в местах, облюбованных птицами, среди которых много представителей редких и экзотических видов. Они периодически вьют гнезда в небезопасных местах - на столбах, в непосредственной близости от проводов, подвергая риску свою жизнь и создавая аварийные ситуации.

Власти Хайнаня уделяют вопросам экологии повышенное внимание. Согласно официальным данным, в I квартале воздух и грунтовые воды на территории острова по международным стандартам были абсолютно без загрязнения. За три месяца объем выработки экологически чистой энергии в провинции превысил 1,89 млрд кВт/ч, что соответствует 28,7% от поставок электричества ключевыми объектами региона.

Теги
КитайХайнань
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