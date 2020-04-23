В Карелии министр строительства госпитализирован с подозрением на коронавирус

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 апреля. /ТАСС/. Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов госпитализирован с симптомами респираторного заболевания в Республиканскую инфекционную больницу в Петрозаводске. Первый тест на коронавирус показал условно положительный результат, сообщил оперативный штаб Карелии по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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"Виктору Россыпнову проведены все необходимые исследования. Первый тест на коронавирус, выполненный в лаборатории больницы, оказался положительным. Однако СКТ картины, характерной для коронавируса, не выявила", - говорится в сообщении.

Для подтверждения диагноза исследование проведут в аккредитованной лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии республиканского управления Роспотребнадзора, которая получила статус референс-центра. Результат будет готов в течение дня.

"Пациент находится в изолированном боксе, часть работников министерства помещена в обсерватор, часть находится на самоизоляции дома. В здании министерства проводится дезинфекция", - отметили в штабе.

По последним данным, в Карелии коронавирусная инфекция подтверждена у 37 человек, в регионе действует режим повышенной готовности.