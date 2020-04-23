Песков: принятие решения по цифровым пропускам по всей стране не в компетенции Кремля

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в компетенцию Кремля не входит принятие решений о необходимости введения цифровых пропусков по всей России. По его словам, это прерогатива оперативного штаба правительства по мерам по нераспространению коронавирусной инфекции.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Это не вопрос Кремля, это вопрос координационной комиссии, вопрос штаба, который ведет борьбу с распространением коронавируса", - сказал он, отвечая на вопрос, насколько было бы правильным распространить практику цифровых пропусков, действующих в Москве и Подмосковье, на остальные регионы.

Песков отметил, что "ситуация непростая и должны приниматься все меры, которые могут быть эффективными в плане борьбы с распространением коронавируса". Отвечая на вопрос о так называемом выходе на плато по количеству ежедневно фиксируемых новых случаев заражения, пресс-секретарь президента заметил, что "достаточно просто цифры посмотреть за позавчера, за вчера, в ретроспективе на неделю и каждый день самостоятельно мониторить цифры". "Видно, что ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной", - констатировал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте с 15 апреля вводятся специальные цифровые пропуска. 22 апреля Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России. Это, по мнению мэра, поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его.