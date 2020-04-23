Песков: принятие решения по цифровым пропускам по всей стране не в компетенции Кремля

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в компетенцию Кремля не входит принятие решений о необходимости введения цифровых пропусков по всей России. По его словам, это прерогатива оперативного штаба правительства по мерам по нераспространению коронавирусной инфекции.
"Это не вопрос Кремля, это вопрос координационной комиссии, вопрос штаба, который ведет борьбу с распространением коронавируса", - сказал он, отвечая на вопрос, насколько было бы правильным распространить практику цифровых пропусков, действующих в Москве и Подмосковье, на остальные регионы.
Песков отметил, что "ситуация непростая и должны приниматься все меры, которые могут быть эффективными в плане борьбы с распространением коронавируса". Отвечая на вопрос о так называемом выходе на плато по количеству ежедневно фиксируемых новых случаев заражения, пресс-секретарь президента заметил, что "достаточно просто цифры посмотреть за позавчера, за вчера, в ретроспективе на неделю и каждый день самостоятельно мониторить цифры". "Видно, что ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной", - констатировал он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте с 15 апреля вводятся специальные цифровые пропуска. 22 апреля Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России. Это, по мнению мэра, поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его.