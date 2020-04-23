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В Кремле прокомментировали инициативу о запрете блокировки Telegram

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле в этом вопросе исходят из "ситуации де-юре"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает необходимым ориентироваться на решение суда по блокировке мессенджера Telegram.

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Как сообщал ТАСС, депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" направили в правительство РФ законопроект, запрещающий блокировку ресурсов, в частности мессенджера Telegram, являющихся "официальными сервисами" распространения информации в режиме ЧС или повышенной готовности.

Отвечая на вопросы журналистов в четверг, представитель Кремля не стал детально комментировать и оценивать эту инициативу. "Действительно есть ситуация де-факто и де-юре. Мы исходим из ситуации де-юре, мы обязаны это делать, есть соответствующее решение суда, на основе которого были предприняты действия по блокировке [Telegram]", - подчеркнул Песков.

При этом он признал, что "де-факто ситуация иная".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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