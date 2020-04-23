В Кремле прокомментировали инициативу о запрете блокировки Telegram

Как сообщал ТАСС, депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" направили в правительство РФ законопроект, запрещающий блокировку ресурсов, в частности мессенджера Telegram, являющихся "официальными сервисами" распространения информации в режиме ЧС или повышенной готовности.

Отвечая на вопросы журналистов в четверг, представитель Кремля не стал детально комментировать и оценивать эту инициативу. "Действительно есть ситуация де-факто и де-юре. Мы исходим из ситуации де-юре, мы обязаны это делать, есть соответствующее решение суда, на основе которого были предприняты действия по блокировке [Telegram]", - подчеркнул Песков.

При этом он признал, что "де-факто ситуация иная".