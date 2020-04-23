Песков: официальных инициатив по объявлению в России амнистии к 75-летию Победы нет

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Официальных инициатив по объявлению в РФ амнистии к 75-летию Победы до сих пор не было. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент никак не обозначил свою позицию по амнистии, но насколько мне известно, каких-либо официальных инициатив до сих пор на этот счет не было", - сказал он.

Вопросы амнистии находятся в исключительном ведении Государственной думы. Последний раз амнистия объявлялась в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников 21 апреля заявлял, что нижняя палата не готовит проект постановления об амнистии к 75-летию Победы в этом году.