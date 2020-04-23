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Пандемия коронавируса нового типа

В Кремле пока не определили дату завершения ограничений в связи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Кремль не определял дату, когда необходимо будет принять решение об окончании действия ограничений в стране из-за коронавируса, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Нет, такой даты нет", - сказал представитель Кремля. Он пояснил, что "есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией".

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли - 555.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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