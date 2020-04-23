КС РФ: родителей детей-инвалидов нельзя лишать повышенных выплат к пенсиям по старости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ запретил лишать родителей детей-инвалидов повышенных выплат к пенсии по старости после достижения детьми совершеннолетия, а также признал противоречащим основному закону страны норму закона "О страховых пенсиях" и обязал власти исправить ее. Об этом говорится в постановлении КС.

"Признать часть 3 статьи 17 федерального закона "О страховых пенсиях" не соответствующей Конституции РФ, <…> [так как она] допускает в системе действующего правового регулирования различный подход к решению вопроса о праве родителя инвалида с детства на сохранение после достижения этим инвалидом совершеннолетнего возраста и признания его судом недееспособным повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, установленной такому родителю, притом что он фактически продолжает осуществлять необходимые данному инвалиду с детства постоянный уход и помощь", - говорится в документе.

Как следует из материалов дела, в суд обратилась жительница Челябинска Инна Дашкова, которая ухаживает за своим сыном-инвалидом. Мальчик родился в 1999 году, и в 16 лет суд признал его недееспособным. Дашкова получала доплату к пенсии по старости, однако после того, как сыну исполнилось 18 лет, доплаты прекратились.

Дашкова подала в суд общей юрисдикции иск к пенсионному фонду, однако суд решил, что сын не может быть признан ее иждивенцем и, несмотря на то, что ее пенсия является основным доходом для семьи, отказал в возврате доплат. Суд также указал, что, даже если сын признан нетрудоспособным, это не означает, что он является иждивенцем матери. После этого она обратилась в КС, указав, что названная норма закона "О страховых пенсиях" произвольно трактуется судами и попросила разъяснить ее.

Конституционный суд пришел к выводу, что единой судебной практики по признанию инвалидов, находящихся на иждивении родителей, нет, и указал, что это порождает неравенство между гражданами на пенсионное обеспечение при уходе за инвалидами с детства.

КС также указал в постановлении, что законодательные власти России в течение полугода обязаны исправить статью закона, а дело Дашковой в суде общей юрисдикции должно быть пересмотрено с учетом позиции КС.