Первая волна паводков на Дальнем Востоке пришла в Приамурье

ТАСС, 23 апреля. Первая волна паводков с приходом тепла началась на Дальнем Востоке. Весеннее половодье уже наблюдается в Амурской области, в Якутии его ждут в первой декаде мая - там может подтопить более 130 населенных пунктов. Об этом ТАСС сообщили в органах власти регионов.

Паводки - одна из острых сезонных проблем на Дальнем Востоке, ежегодно от них страдают тысячи населенных пунктов, фермерские хозяйства. Строительство дамб и других противопаводковых сооружений на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), как и проведение иных превентивных мероприятий, идет по поручению президента РФ Владимира Путина. Ранее полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил МЧС РФ и аппарату полпредства проверить, как исполняется это поручение.

"Весеннее половодье уже идет. Уровень воды во вскрывшихся реках соответствует средним многолетним значениям или немного превышает их", - сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Амурской области.

В прошлом году паводковые воды подтопили более 130 населенных пунктов в Амурской области. От них пострадали свыше 300 фермерских хозяйств. Сейчас для предупреждения чрезвычайной ситуации, а также возможных аварийно-восстановительных работ и эвакуации людей в регионе сформировали группировку из 4,8 тыс. человек, подготовили около 1,4 тыс. единиц плавсредств.

"Во второй декаде апреля в регионе проведены взрывные работы по ослаблению структуры льда на наиболее вероятных участках формирования заторов на реке Амур, - отметили в региональном министерстве лесного хозяйства. - Проведена проверка готовности систем оповещения населения. Ведется наблюдение за развитием гидрологической обстановки на территории области".

Угроза в Якутии

Якутия серьезно пострадала от паводка весной и летом 2018 года. Тогда дома и дворы подтопило в 63 поселениях республики. В прошлом году затопления жилых домов удалось избежать, но в некоторых населенных пунктах вода залила дороги, временные дамбы и взлетно-посадочные полосы аэропортов. Во время весеннего половодья в этом году, по данным властей региона, вода может подтопить 133 населенных пункта, где живут более 47 тыс. человек.

"Начало весеннего половодья ожидается в первой декаде мая. Определены 53 участка возможного заторообразования на реках республики", - отметили в региональном ГУ МЧС. По прогнозам, максимальные уровни весеннего половодья в Якутии ожидаются близкими к средним многолетним значениям.

На реках Лена, Колыма, Алдан, Амга, Нюя и Токко уже идут работы по ослаблению льда, на некоторых участках специалисты проведут взрывные работы. "На реках республики спланирована работа 177 гидрологических постов - 121 постоянного и 56 временных", - сообщили в ведомстве. Кроме того, в Якутию доставлен мобильный приемо-передающий комплекс - он позволит принимать и обрабатывать информацию для оперативного мониторинга пожарной и паводкоопасной обстановки в Сибири и на Дальнем Востоке.

В региональном ГУ МЧС отметили, что в муниципальных образованиях на период весеннего половодья организовано круглосуточное дежурство и наблюдение за состоянием мостов и дорог. Для эвакуации людей из зон возможного затопления создан 231 пункт временного размещения. "Свыше 16 тыс. человек и более 2 тыс. единиц техники готовы к выполнению определенных мер по обеспечению безопасного пропуска воды", - уточнили в ведомстве.

Благоприятный прогноз

В Хабаровском крае и на Камчатке гидрометеорологи дают благоприятный прогноз. "На водоемах Камчатки в 2020 году максимальный уровень воды в реках будет сохраняться в пределах средних многолетних значений, тем не менее ведeтся непрерывный мониторинг водоемов, - сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю. - Для своевременного реагирования создана группировка сил и средств, в готовности находятся более 2,3 тыс. человек, более 550 единиц техники, 90 плавсредств и авиатехника. Для мониторинга задействованы 48 гидропостов".

На территории Хабаровского края, по данным Дальневосточного Гидрометцентра, процессы вскрытия рек и таяния снега замедлились, а волна вскрытия Амура сейчас находится возле Комсомольска-на-Амуре, и пока выход реки и других водоемов из берегов не ожидается.

"При потеплении - в мае - также не ожидается неблагоприятных явлений и подтопления объектов, сильных циклонов не прогнозируется. По малым рекам региона ситуацию необходимо анализировать с учетом осадков, прогноз будет уточняться", - сказал представитель Гидрометцентра. Для оперативного получения информации о гидрологической обстановке в регионе задействованы 52 постоянных гидропоста, сформирована группировка из более 3 тыс. человек и 2 тыс. единиц техники.

Ситуация на реке Бурее

Спокойного прохождения весеннего половодья ожидают и в Чекундинском сельском поселении Хабаровского края. Село, в котором живут около ста человек, расположено на берегу реки Буреи, где в 2018 году произошел сход оползня. Обрушившийся скальный массив разделил эту часть Бурейского водохранилища надвое. СМИ тогда сообщали, что сопку разрушил упавший метеорит, либо это стало последствием испытаний нового оружия. После произошедшего власти и ученные заявляли об угрозе подтопления Чекунды и других поселений.

"Чрезвычайных ситуаций мы не ждем, если только оползень снова не сойдет. На месте сошедшего в 2018 году оползня я был в сентябре, от него практически ничего не осталось, он размыт, вода течет спокойно и поселению ничего не угрожает", - сказал ТАСС глава поселения Александр Зацемирный.

По его словам, в ближайшее время повышения воды в Бурее не ожидается. "Никаких паводков мы не ждем, все спокойно сейчас и будет спокойно весной. Лед еще лежит, уровень воды низкий, Бурея вскроется у поселения в начале мая, когда станет теплее", - сказал он, добавив, что в поселке больше боятся лесных пожаров, чем паводков.