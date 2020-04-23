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Песков назвал идеи Навального по поддержке россиян "поверхностными и популистскими"

Ранее Алексей Навальный выступил с рядом предложений по поддержке россиян во время пандемии, в числе которых прямые денежные выплаты и отмена платы за ЖКХ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ознакомился с инициативой блогера Алексея Навального "Пять шагов для России" и считает предложенные меры "поверхностными и популистскими".

"Я не знаю, ознакомились ли другие в Кремле, потому что очень много дел предметных. Да, я просмотрел", - сказал пресс-секретарь президента. "Очень много всего популистского такого, поверхностного, не имеющего отношения к реальному функционированию страны и экономики", - поделился выводами Песков.

Представитель Кремля сделал акцент на том, что подобный подход авторов инициативы объясняется "определенным уровнем такой поверхностной компетенции". "Я бы даже сказал, отсутствием должного уровня компетенции у упомянутых составителей этого документа", - подчеркнул Песков.

Ранее Навальный выступил с предложением выдать людям наличные деньги, отменить плату за ЖКХ на время карантина, выплатить 2 трлн руб. малому бизнесу, освободив его от налогов.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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