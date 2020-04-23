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Пандемия коронавируса нового типа

Президент Республики Сербской наградила российских военных за помощь в борьбе с пандемией

На церемонии вручения наград присутствовал посол России в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов

БЕЛГРАД, 23 апреля. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Желька Цвиянович наградила медалями и почетными грамотами российский военных специалистов, помогающих республике в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба кабинета президента.

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"Президент наградила Медалью за заслуги перед народом начальника отряда Вооруженных сил Российской Федерации полковника Максима Петровича Сологубова за исключительный вклад в предоставление поддержки и медицинской помощи в борьбе против пандемии коронавируса, а также за укрепление сотрудничества Российской Федерации и Республики Сербской", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также отмечает, что Цвиянович торжественно вручила остальным 23 российским военным благодарственные грамоты. На церемонии вручения присутствовал посол России в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов.

Руководство Республики Сербской обратилось к России с просьбой о помощи в борьбе с эпидемией. 9 апреля транспортная авиация ВКС РФ совершила три рейса в Баня-Луку, доставив в Республику Сербскую медоборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, лекарства, 24 военнослужащих, включая российских военных медиков и специалистов по дезинфекции, а также пять единиц военной и специальной техники.

Ранее Россия отправила вирусологов и других специалистов Минобороны со спецтехникой в Италию и Сербию. В частности, военнослужащие РФ ведут в Италии работы по дезинфекции пансионатов для пожилых людей. В Сербии российские врачебно-сестринские бригады работают в Белграде, Чуприи, Валеве, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и Кикинде. Российские специалисты также провели дезинфекцию сотен тысяч квадратных метров в ряде важнейших медцентров страны.

Число жертв коронавируса в Боснии и Герцеговине (БиГ) возросло до 54, инфицированы 1 417 человек.

Теги
РоссияСербияПандемия коронавируса нового типа
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