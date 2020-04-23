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В России продажи антипохмельных лекарств выросли за месяц на 82%

Наибольшие объемы продаж приходятся на Московский регион, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан и Нижегородскую область

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Продажи лекарственных препаратов, снимающих похмельный синдром, выросли за месяц, с 9 марта по 12 апреля, на 82,4%, свидетельствуют данные DSM Group.

В 2020 году за этот период было реализовано порядка 790 тыс. упаковок, в 2019 году - порядка 433 тыс. При этом с конца марта (с 23-29 марта) неделя к неделе продажи лекарств падают в штучном выражении в среднем на 22%.

По данным аналитиков, продажи антипохмельных лекарств в натуральном выражении начали расти с седьмой недели года, с 10 по 16 февраля - рост составил 11%. С 17 по 23 февраля рост продаж составил 6,5%. На девятой неделе спрос вырос уже на треть, а на 12-й неделе (16-22 марта) ускорился до 164% (на 50% к предыдущей неделе), на 13-й (23-29 марта) составил 110,4%. За 30 марта - 5 апреля (14-я неделя) аналитики зафиксировали увеличение продаж только на 59% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, на 15-й неделе рост составил около 17%.

С 6 по 12 апреля (15 неделя) в России было продано 102,7 тыс. упаковок лекарств, снимающих похмельный синдром, на 31,8 млн рублей, что на 15,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года в денежном выражении.

С начала года аптеки реализовали 1,9 млн упаковок средств от похмелья, что на 24% больше, чем в прошлом году (1,5 тыс. упаковок). Общая стоимость проданных в 2020 году лекарств составила 580 млн рублей, что на 22% больше, чем в 2019 году. Наибольшие объемы продаж приходятся на Московский регион (почти треть всех продаж), Санкт-Петербург (9%), Краснодарский край, Республику Татарстан и Нижегородскую область (на оба региона приходится по 2,4% продаж).

В 2020 году средняя стоимость лекарства для снятия похмелья составила 302 рубля против 306 рублей в 2019 году.

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