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Кремль не видит оснований считать, что Китай скрывал данные о коронавирусе

Так пресс-секретарь президента России прокомментировал информацию об иске властей штата Миссури к Китаю

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Кремль не видел никаких подтвержденных аргументов заявлений о том, что Китай якобы скрывал данные о коронавирусе.

"Мы не видели никаких подтвержденных аргументов подобным заявлениям", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию об иске властей американского штата Миссури к Китаю с обвинениями в сокрытии информации о распространении нового коронавируса.

Пресс-секретарь подчеркнул, что "коронавирус является общим вызовом для всего человечества, вызовом для всемирной экономики и каждой страны в отдельности".

"Президент Путин убежден, что для общей победы над коронавирусом и постепенного вывода мировой экономики из кризиса необходимы совместные, скоординированные усилия. Именно поэтому мы находимся в полном контакте с нашими китайскими партнерами", - добавил он.

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