Эксперты: РФ отстает по темпам патентования медицинских изобретений от мировых показателей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Число патентов в области медицинских технологий за последнее десятилетие в России остается на одном уровне, тогда как в мире этот показатель стабильно растет в среднем на 4-8% в год. Такие выводы содержатся в результатах исследования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, опубликованных в четверг.

"За последнее десятилетие уровень патентной активности отечественных разработчиков, несмотря на отдельные ее всплески, в рассматриваемых областях практически не изменился. В мире, напротив, число патентуемых изобретений стабильно возрастало - в среднем на 4-8% в год (в фармацевтике и медицинских технологиях соответственно)", - говорится в результатах исследования.

Таким образом, России не удалось заметно усилить свои позиции в мировых рейтингах: по числу патентных заявок на изобретения в области медицинских технологий страна занимает сегодня 11-е место, в фармацевтике - 10-е, в биотехнологиях - 13-е. Лидерами по этим показателям выступают Китай, США, Япония, Республика Корея и Германия.

В частности, в 2018 году российские заявители подали 2 тыс. патентных заявок на изобретения в области медицинских технологий, 1,2 тыс. - в области фармацевтики и 0,5 тыс. - биотехнологий. При этом разработчики ориентируются в основном на внутренний рынок: именно в Роспатент поступает большая часть заявок. А число отечественных изобретений, патентуемых за рубежом, составило в 2018 году всего 210 заявок в области медицинских технологий (10,4% от общего числа таких заявок), в области фармацевтики - 344 (28,3%), в биотехнологиях - 108 (22,2%).

При этом иностранные разработчики, напротив, постепенно усиливают свое присутствие на российском рынке интеллектуальной собственности. В области био- и медицинских технологий число патентных заявок на изобретения, поданных в России нерезидентами, увеличилось в 2010-2018 годов на 72,5% и 22,5% соответственно.

"Динамика патентной активности российских разработчиков не соответствует глобальным вызовам. В будущем это может привести к ослаблению позиции страны на мировом технологическом рынке, усилению ее зависимости от зарубежных технологий в такой социально значимой сфере, как здравоохранение", - считают авторы работы.