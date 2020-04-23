Кремль прокомментировал информацию о запретах тем "Ведомостям" из АП

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не вмешивается в редакционную политику СМИ и заинтересован в том, чтобы на российском рынке медиа были "классные издания с талантливыми коллективами". Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос о том, что исполняющий обязанности главного редактора газеты "Ведомости" Андрей Шмаров якобы получил указания из администрации президента РФ избегать ряда тем.

"Я не знаю, от кого он мог получить такие рекомендации. Мы не можем никак комментировать редакционную политику и не хотим этого делать, влезать в редакционные дела того или иного СМИ", - заявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в Кремле "были и остаются заинтересованными в том, чтобы на нашем информационном рынке продолжали действовать классные, талантливые издания с очень талантливыми коллективами". "В этом мы заинтересованы", - повторил Песков.