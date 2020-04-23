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Пандемия коронавируса нового типа

Times: Британия создает службу отслеживания контактов заразившихся коронавирусом

По данным издания, речь идет о специальном мобильном приложении

ТАСС, 23 апреля. Минздрав Великобритании приступил к созданию службы отслеживания контактов заразившихся новым коронавирусом. Об этом сообщает в четверг газета The Times со ссылкой на организацию Public Health England (PHE) - исполнительное агентство британского министерства здравоохранения.

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По данным издания, речь идет, в частности, о специальном мобильном приложении. В случае недомогания человек сообщает свои симптомы. При подозрении на коронавирус обратившемуся за помощью высылают тест-пакет. Если результат анализа положительный, то приложение автоматически информирует об этом тех, с кем этот человек контактировал. Сотрудники службы дают пациенту рекомендации по поводу самоизоляции.

В число сотрудников этой службы, которая будет состоять из почти 15 тыс. человек, войдут специалисты PHE, представители местных советов, госслужащие, а также добровольцы. По оценкам экспертов, появление такой многотысячной структуры позволит отследить "более 80% людей, с которыми контактировал заразившийся коронавирусом человек, в течение 24 часов после постановки диагноза". Сами заразившиеся и те, с кем они контактировали, будут помещены в карантин. Эти меры позволят ускорить возвращение страны к нормальной жизни, отмечается в сообщении.

Британия отказалась от отслеживания массовых контактов инфицированных месяц назад, поскольку "возможности тестирования не поспевали за эпидемией", напоминает газета. Накануне глава Минздрава Мэтт Хэнкок заявил в парламенте, что Британия достигла пика заболеваемости коронавирусом, число новых случаев заражения снижается, поэтому, отметил он, "будет начато широкомасштабное внедрение системы отслеживания контактов [лиц, заразившихся новым коронавирусом]".

По официальным данным на 22 апреля, число умерших в Великобритании пациентов с новым коронавирусом превысило 18 тыс., однако суточное число смертей снизилось по сравнению с показателями предыдущего дня. Всего коронавирус подтвержден у 133 495 жителей королевства.

Теги
ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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