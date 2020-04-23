Хинштейн считает нереализуемым законопроект, запрещающий блокировку Telegram

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Законопроект, запрещающий блокировку ресурсов (в том числе мессенджера Telegram), являющихся "официальными сервисами" распространения информации в период режима ЧС или повышенной готовности, изначально нереализуем. Такое мнение в четверг высказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

22 апреля депутаты фракции "Справедливая Россия" направили законопроект в правительство РФ для получения заключения. В Минкомсвязи подтвердили факт получения, но отметили, что пока не проводили экспертизу документа. Ранее в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль исходит из решения суда о блокировке мессенджера, но признал, что "де-факто ситуация иная".

"Во внесенном ими законопроекте о Telegram нет ни слова, да и сам законопроект изначально нереализуем. Такое ощущение, что авторам нужно не решение проблемы, а самопиар (надеюсь, что я ошибаюсь)", - написал Хинштейн в своем Twitter.

Сейчас телеграм-каналы официально используют, в частности, оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом, а также Минкомсвязи для возвращения россиян из-за границы.

С апреля 2018 года Роскомнадзор блокирует мессенджер на территории РФ, блокировка применяется после того, как он отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.