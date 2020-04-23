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Просроченные аппараты ИВЛ приобретались еще в два владимирских города

Меценаты покупали оборудование в Ковров и Муром

ВЛАДИМИР, 23 апреля. /ТАСС/. Меценаты закупали просроченные аппараты ИВЛ из той же серии, что и для горбольницы Владимира, еще для двух городов региона - Коврова и Мурома. Но оборудование не было принято на баланс медучреждений, сообщил ТАСС в четверг директор областного департамента здравоохранения Алексей Мозалев.

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22 апреля СК РФ возбудил уголовное дело из-за поставки в горбольницу №6 Владимира 50 аппаратов ИВЛ с истекшим более 15 лет назад сроком эксплуатации.

По данным следствия, в конце марта 2020 года коммерческая организация из Владимира по договору купли-продажи приобрела у ООО из Костромы 50 наркозно-дыхательных аппаратов "Фаза-5НР", которые передали в городскую больницу №6. На стадии получения благотворительной помощи комиссией клиники установлено, что аппараты ИВЛ выпущены в 1999-2001 годах с регистрационными удостоверениями, действительными до 24 ноября 2008 года, и с истекшим более 15 лет назад сроком эксплуатации. Также установлено несоответствие выходных и заданных параметров вентиляции (разброс дыхательного объема составляет 10-15 процентов).

Комиссия признала это медицинское оборудование непригодным. Согласно результатам анализа имеющихся материалов, следствие пришло к выводу, что под видом благотворительной помощи в больницу №6 Владимира доставили 50 некачественных аппаратов ИВЛ общей стоимостью 6 млн рублей.

6 апреля журналистам сообщили о приобретении 40 аппаратов ИВЛ бизнесменами Коврова. Как уточнялось, медицинская техника была закуплена в Костроме, ее планировалось установить в центральной городской больнице и инфекционном корпусе больницы №1. Глава городского округа Муром Евгений Рычков 9 апреля сообщил на своем сайте о том, что в инфекционный госпиталь, созданный на базе городской больницы №3, поступили семь  резервных аппаратов искусственной вентиляции легких, закупленных на средства местных предприятий.

"Из данной серии были аппараты поставлены в городскую больницу №6 Владимира, в Ковров и в Муром предлагались. На баланс медучреждения их не принимали, соответственно, ни один аппарат не использовался для лечения больных", - сказал собеседник агентства.

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РоссияВладимирская область
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