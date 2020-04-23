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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми

Причинами счастья у граждан являются семья, дети, собственное хорошее самочувствие и здоровье близких, хорошая работа, хорошее материальное положение
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян (81%) чувствуют себя в той или иной мере счастливыми. Индекс счастья составил 67 пунктов, что на 8 п. п. (процентных пунктов) меньше, чем год назад. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра в четверг.

"81% счастливы в той или иной степени, 33% считают, что вокруг них больше счастливых людей. <…> Индекс счастья составил 67 п. [+3 п. п. по сравнению с ноябрьским опросом, на 8 п. п. меньше, чем год назад]. Десять лет назад этот показатель составлял 48 п. п., а тридцать лет назад - всего 17 п. п.", - говорится в сообщении.

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Индекс счастья рассчитывается как разница суммы положительных ответов и отрицательных ответов на вопрос: "В жизни бывает всякое и хорошее, и плохое. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?".

Треть опрошенных россиян (33%) считают, что вокруг больше счастливых людей, почти половина предполагают, что поровну и счастливых, и несчастных (46%), а 14% говорят, что в их окружении, скорее, больше несчастных людей. Социальный индекс счастья, составляет 54 пункта, как и полгода назад.

Причинами счастья у соотечественников являются семья (29%), дети (14%), собственное хорошее самочувствие и здоровье близких (25%), хорошая работа (11%), хорошее материальное положение (9%).

Поводами для несчастья 11% россиян считают материальные трудности, 8% опрошенных выделяют плохое положение дел в стране, отсутствие стабильности важно для 7% соотечественников. Безработица и плохое состояние здоровья являются причиной для несчастья у 4% россиян.

Заведующий лабораторией сравнительных исследований (ЛССИ) НИУ ВШЭ Эдуард Понарин предположил, что в период тяжелого кризиса, вызванного пандемией коронавируса, счастье россиян будет зависеть от семьи и детей, а внешняя политика может уйти на второй план.

"Скорее всего, сейчас счастье россиян в условиях тяжелого кризиса, вызванного коронавирусом и остановкой многих малых предприятий, будет зависеть от самых простых вещей: возможности поддерживать семью, воспитывать детей, встречаться с друзьями. Внешняя политика, вероятно, будет на втором плане [она сыграет только если дела в России будут лучше, чем в большинстве стран]", - приводятся на сайте слова Понарина.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 апреля 2020 г. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги
РоссияОпросы общественного мнения
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