Минпросвещения подготовило более 20 проектов в Год памяти и славы

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Минпросвещения проводит более 20 проектов и акций, приуроченных к Году памяти и славы, который отмечается в России в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил в четверг глава министерства Сергей Кравцов в прямом эфире Всероссийского открытого урока "Моя профессия - моя история".

"Сейчас мы ведем более 20 масштабных просветительских проектов и акций. К ним с каждым днем онлайн присоединяются школьники и их родители, педагоги из всех регионов страны. И мы видим, насколько им интересно участвовать в предложенных проектах, выбирая те, которые больше по душе, обмениваться мнениями и эмоциями, добавлять что-то свое", - сказал министр.

Кравцов подчеркнул, что цель этих мероприятий - сделать так, чтобы "все то лучшее, что война вывела: силу характеров людей, готовность помогать друг другу в сложных, жестких обстоятельствах, огромную искреннюю любовь к Родине, - сохранялось в нашей жизни, делая ее цельной и настоящей".

"Мы стремимся показать, какие качества помогали бойцам на фронте защищать Родину, а какие - делать все для фронта, все для Победы тем, кто остался в тылу, и воспитывать их в современных детях. Мы хотим, чтобы школьники помнили о подвигах людей, благодаря которым сейчас мы можем учиться, развивать таланты, мечтать о будущем. Мы хотим, чтобы они гордились страной, в которой живут", - пояснил глава Минпросвещения.

Информация о конкурсах опубликована в специальном разделе "Год памяти и славы" на сайте министерства. "Школьники пишут сочинения о Победе, рассказывают о воевавших родственниках, рассуждают, как бы они хотели сохранять память о героических событиях, приводят примеры того, что уже делают для этого в школах в самых разных городах и поселках страны", - рассказал Кравцов.

"Мы узнали о том, что в архивах хранятся письма учителей с войны своим ученикам и учеников, которые пошли воевать, учителям, оставшимся в тылу учить детей. Мы решили собрать это в книгу. Она станет символом человеческой учительской стойкости, напоминанием о том, что педагог всегда готов быть рядом с учеником и поддержать его, готов найти нужные слова, чтобы ободрить в любой ситуации и поддержать веру в лучшее", - добавил министр.

Открытые уроки

Всероссийские открытые уроки - это онлайн-занятия по профессиональной навигации при поддержке Министерства просвещения, которые знакомят учеников 8-11-х классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями отечественной науки и экономики. Трансляции урока ведутся на портале "Проектория" и в группах проекта в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Записи открытых уроков уже набрали более 100 млн просмотров.