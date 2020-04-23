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Пандемия коронавируса нового типа

В петербургской клинике Петра Великого ввели ограничения из-за коронавируса у пациента

Медики и пациенты находятся в изоляции, но внутри отделения врачи продолжают оказывать помощь больным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Хирургическое отделение клиники Петра Великого в Санкт-Петербурге начало работать в режиме обсерватора из-за выявления коронавируса у одного из пациентов. Медики и пациенты находятся в изоляции, но внутри отделения врачи продолжают оказывать помощь больным, сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова (СЗГМУ), в чье ведомство входит больница.

"По постановлению Роспотребнадзора в хирургическом отделении больницы Петра Великого введены ограничительные мероприятия в виде обсерватора на 14 дней в связи с тем, что у одного из пациентов была обнаружена коронавирусная инфекция. Осуществляется медицинское наблюдение за всеми изолированными, берутся анализы. Внутри отделение функционирует в обычном режиме", - рассказала собеседница агентства.

По данным университета, в клинике ежегодно получают лечение около 40 тыс. больных. В учреждении функционируют 26 специализированных отделений.

Ранее также из-за коронавируса закрылись на карантин роддома №10 и № 17, детское отделение Петербургского городского онкологического центра, хирургическое отделение Городского клинического онкологического диспансера, Клиника Пирогова СПбГУ, НИИ ТО имени Вредена, отделение городской больницы № 38 им. Семашко, а также общежитие Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, случаи заражения коронавирусом зафиксировали также в пансионате для пожилых и психоневрологическом интернате.

По последним данным, в Петербурге выявлено 2458 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Также город входит в число девяти регионов РФ, которые превышают среднероссийский показатель числа зараженных - 32,1 на 100 тыс. жителей. Всего в городе выздоровело после заражения коронавирусом 368 человек, умерли 17.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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