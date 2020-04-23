В Совфеде готовы оперативно внести в Думу поправки по донастройке дистанционного обучения

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Сенаторы готовы на следующей неделе внести в Госдуму законопроект, наделяющий профильные министерства правом вводить полноформатный режим дистанционного обучения в школах и вузах в форс-мажорных ситуациях, как в случае с распространением коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщила в четверг глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Мы пропишем [в законопроекте] разграничение полномочий Минпросвещения и Минобрнауки по координации вопросов, которые связаны с дистанционными образовательными технологиями. С одной стороны, несколько доработаем нормы, касающиеся применения таких технологий в обычном классическом формате обучения, а также обязательно определим порядок дистанционного обучения для режима форс-мажорной ситуации. У Совета Федерации и у нашего комитета есть право законодательной инициативы, мы готовы уже на следующей неделе наши предложения в сформулированном виде вносить в Госдуму", - сказала Гумерова.

Сенатор уточнила, что применение дистанционных технологий при обучении уже закреплено в российском законодательстве, но в условиях пандемии законодатели пришли к выводу, что "система образования нуждается в серьезной донастройке". "Когда одномоментно 16,5 млн школьников в 40 тыс. школ перешли в полноформатный дистанционный режим, мы пришли к пониманию того, что в законодательстве есть целый ряд пробелов... Во-первых, [необходимо] закрепить за Министерством просвещения по школам и среднему профессиональному образованию, а за Министерством науки и высшего образования - по высшей школе полномочия вводить в стране полноформатный режим дистанционного обучения в режиме повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или каких-то форс-мажорных обстоятельств", - сказала Гумерова.

Она добавила, что такие меры можно будет вводить не только по всей стране, но и в отдельных регионах или муниципалитетах в случае какой-либо чрезвычайной ситуации. По словам парламентария, после этого министерства своими подзаконными актами пропишут регламент обучения: сколько должен длиться урок, сколько раз учитель должен выйти на связь с учеником, в том числе если у него нет возможности выйти в интернет, как педагог ставит оценки, какие предметы должны преподаваться в дистанционном режиме.

"Мы должны и с высшей школой отработать алгоритмы в данной ситуации, как и алгоритмы подготовки педагогов. Нужно честно признать, что это большой стресс для детей, родителей, педагогов... Не имея современного законодательного поля, нам очень сложно будет отвечать на новые вызовы времени", - подчеркнула глава комитета СФ.

Классическая форма обучения не исчезнет

Гумерова сообщила, что в Совет Федерации и в Минпросвещения поступает очень много обращений от граждан, которые высказывают опасения, что классической формы обучения с принятием закона не будет. "Почему-то многие родители решили, что мы сейчас переходим исключительно на дистанционный формат, что не будет больше классического образования. Об этом речи не идет абсолютно, мы лишь донастраиваем наше законодательство на случай, когда нужно будет обеспечить непрерывность образования в форс-мажорных ситуациях. Я в этом не вижу опасности для классической системы", - сказала она.

Сенатор уточнила, что решением вопросов в образовательной сфере займутся члены созданной в Совфеде рабочей группы по изменению российского законодательства в условиях пандемии, которую возглавляет первый вице-спикер палаты Николай Федоров. Гумерова является членом этой группы.