В Железноводске для ветеранов организуют "парад с доставкой на дом"

ПЯТИГОРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Молодежь Железноводска (Ставропольский край) организует для ветеранов в преддверии Дня Победы "парад с доставкой на дом", сообщили журналистам в четверг в пресс-службе городской администрации.

"Девятого мая в 10:30 мск с главной площади Железноводска отправится концертная бригада, которая адресно поздравит наших ветеранов с главным праздником страны. Парад придет в каждый двор, где проживает участник Великой Отечественной войны. Ветераны смогут посмотреть выступления наших артистов со своих балконов, не нарушая режима самоизоляции", - приводят в сообщении слова главы Железноводска Евгения Моисеева.

По данным пресс-службы, концертные номера будут подобраны индивидуально для каждого ветерана, исходя из их предпочтений, а главной песней выступлений станет "Синий платочек".

Железноводск во время войны был городом-госпиталем. Благодаря военным врачам Железноводска более 30 тыс. советских солдат вернулись в строй.