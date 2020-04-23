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В Железноводске для ветеранов организуют "парад с доставкой на дом"

Девятого мая ветераны смогут посмотреть выступления артистов со своих балконов, не нарушая режима самоизоляции

ПЯТИГОРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Молодежь Железноводска (Ставропольский край) организует для ветеранов в преддверии Дня Победы "парад с доставкой на дом", сообщили журналистам в четверг в пресс-службе городской администрации.

"Девятого мая в 10:30 мск с главной площади Железноводска отправится концертная бригада, которая адресно поздравит наших ветеранов с главным праздником страны. Парад придет в каждый двор, где проживает участник Великой Отечественной войны. Ветераны смогут посмотреть выступления наших артистов со своих балконов, не нарушая режима самоизоляции", - приводят в сообщении слова главы Железноводска Евгения Моисеева.

По данным пресс-службы, концертные номера будут подобраны индивидуально для каждого ветерана, исходя из их предпочтений, а главной песней выступлений станет "Синий платочек".

Железноводск во время войны был городом-госпиталем. Благодаря военным врачам Железноводска более 30 тыс. советских солдат вернулись в строй.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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