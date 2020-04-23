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Пандемия коронавируса нового типа

Неверов просит Попову и Мурашко разъяснить аптекам правила продажи гигиенических масок

Аптечные организации опасаются, что надзорные органы будут предъявлять к ним претензии за реализацию таких масок

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов в четверг обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой разъяснить аптекам правила продажи так называемых гигиенических масок, чтобы аптечные организации не опасались штрафов за их реализацию.

"Просим вас дать разъяснения по складывающейся ситуации", - отметил Неверов в обращении, которое также опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, в ситуации пандемии коронавируса предприятия оперативно перепрофилировались на выпуск защитных масок, которые Минпромторг определил как "маски гигиенические". "Их можно продавать в магазинах, но аптеки, где о наличии масок спрашивают по привычке, их не продают, потому что в перечне продукции, разрешенной к реализации, отсутствует "маска гигиеническая". А значит, есть риск попасть под штраф или даже приостановление деятельности на три месяца", - отмечает Неверов.

Аптечные организации опасаются, что контрольно-надзорные органы будут предъявлять к ним претензии за реализацию таких масок. "Для того чтобы исправить ситуацию, нужна четкая публичная позиция по этому поводу со стороны контролирующих федеральных ведомств", - подчеркнул Неверов.

Теги
Неверов, Сергей ИвановичМурашко, Михаил АльбертовичРоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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