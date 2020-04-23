ЕСПЧ зарегистрировал жалобу якутского "шамана" Габышева на задержание в декабре 2019 года

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге зарегистрировал жалобу так называемого якутского шамана Александра Габышева, который оспаривает свое задержание 10 декабря 2019 года во время похода в Москву. Об этом ТАСС сообщил юрист организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников, который оказывает правовую помощь Габышеву.

"ЕСПЧ зарегистрировал жалобы якутского "шамана" Александра Габышева и двоих его сторонников Алексея Брылева и Кирилла Мухтарулина, поданные ими на задержание 10 декабря 2019 года во время попытки возобновления похода в Москву. Они оспаривают ограничение свободы передвижения и права на справедливый суд", - сказал он. Прянишников также дал ознакомиться с копией подтверждения ЕСПЧ о принятии жалобы Габышева к производству.

12 сентября прошлого года в отношении Габышева возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Позже дело было прекращено, однако "шаман" был привлечен к административной ответственности. Габышев по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым.

В начале лета 2019 года стало известно, что Габышев, который называет себя "якутским шаманом-воином", отправился пешком из Якутии в Москву. По пути его следования проводились митинги.