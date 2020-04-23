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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин: абстрактные обещания поддержки экономики и граждан при пандемии никому не нужны

Президент при этом отметил, что пока есть очевидные проблемы и сложности с реализацией мер поддержки
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 23 апреля. /ТАСС/. Обещания поддержки экономики и граждан в условиях распространения коронавируса не должны оставаться абстрактными. Это подчеркнул в четверг президент РФ Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции по вопросам банковского кредитования экономики.

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"Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким", - сказал Путин.

Президент констатировал, что пока есть очевидные проблемы и сложности с реализацией мер поддержки, "когда граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели - льготные кредиты". "Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования, и это - далеко не единичные случаи", - обратил внимание глава государства.

"О принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ей могли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается", - подчеркнул Путин. В связи с этим он попросил правительство внимательно проанализировать ситуацию и вместе с Центробанком оперативно внести необходимые изменения в нормативную базу, отметив, что "здесь есть, о чем подумать".

По словам Путина, все инструменты поддержки, включая льготные банковские кредиты, должны быть максимально доступны для граждан и предприятий, на которых они рассчитаны. Он отметил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила специальный электронный сервис, чтобы помочь банкам объективно и быстро принимать решения о выдаче льготных кредитов, прежде всего зарплатных. Президент попросил руководителя ФНС Даниила Егорова доложить на совещании, как этот сервис работает на практике.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЕгоров, Даниил ВячеславовичПандемия коронавируса нового типа
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