Минтруд предложил закрыть на карантин психоневрологические интернаты и дома престарелых

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Минтруд рекомендовал регионам закрыть на карантин стационарные учреждения социального обслуживания, где проживают пожилые россияне. Об этом сообщила в четверг замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате.

"Мы направили телеграмму во все регионы с рекомендацией закрыть на полный карантин стационарные организации вместе с сотрудниками этих организаций <...> Сейчас такой процесс идет, формируются сменные бригады на 14 дней из сотрудников этих организаций", - сказала она.

Как сообщила представитель Минтруда, стационарные учреждения для пожилых граждан полностью закрыты на карантин в 29 регионах, частично - в 46, в 23 регионах - готовятся к закрытию.

"По состоянию на сегодняшний день в 29 регионах стационары закрыты полностью вместе с сотрудниками, в 46 регионах закрыта часть организаций - это организации с наибольшим количеством проживающих и в тех населенных пунктах, где мы видим серьезное повышение эпидпорога по коронавирусу. В 23 регионах РФ готовят для этого сейчас необходимую базу и планируют полное или частичное закрытие", - сказала она.

Баталина отметила, что также Минтруд рекомендовал обеспечить повышенные выплаты и надбавки для финансовой поддержки сотрудников, которые уходят на двухнедельный карантин в дома престарелых и ПНИ. По ее словам, это можно обеспечить за счет средств резервных фондов регионов.

Число заболевших

По словам Баталиной, коронавирус в настоящее время диагностирован у 457 проживающих в 16 психоневрологических и других интернатах на территории семи регионов России.

"В настоящий момент факты заболевания, случаи заболевания коронавирусом выявлены в семи регионах Российской Федерации, это 16 стационарных организаций. На текущий момент это 457 человек", - сказала Баталина.

По ее словам, "это было неизбежно". "Как именно коронавирус проникает в стационары, пока у нас два основных примера, которые так или иначе повторяются в организациях. Первый - это, конечно, сотрудники, потому что, действительно, они живут ровно так же, как мы с вами, - они ездят на общественном транспорте, ходят в магазины, общаются с другими людьми. Понятно, что даже принимая все меры предосторожности, они общаются с людьми, которые являются носителями коронавируса, у которых нет ни повышения температуры, ни ярко выраженных проявлений даже ОРВИ", - сказала Баталина.

"Второй способ - проникновение вместе с проживающим после выписки из медицинских организаций <…> Проживающие в интернатах довольно часто проходят медицинское обследование и лечатся в медицинских организациях", - добавила замминистра труда и социальной защиты.

Минтруд РФ 7 апреля совместно с Минпросвещения, Минздравом и Роспотребнадзором рекомендовал регионам ограничить доступ посторонних в психоневрологические интернаты и организации для детей-сирот в связи с распространением коронавируса. Кроме того, было рекомендовано обеспечить круглосуточное медицинское наблюдение за состоянием здоровья жителей интернатов, обеспечить оказание им психологической помощи, запретить проведение массовых мероприятий, а также организовать замеры температуры у сотрудников в течение рабочего дня. Также рекомендовано предусмотреть возможность дистанционного общения проживающих с их родными.

При этом сохранить допуск в детдома предложили и для представителей некоммерческих организаций (НКО), которые ранее оказывали помощь работникам этих учреждений.