Глава Мурманской области допустил продление режима ограничений после 30 апреля

МУРМАНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Мурманской области в связи с угрозой распространения коронавируса, скорее всего, продлят после 30 апреля действующий в регионе режим ограничений, сообщил журналистам губернатор Андрей Чибис.

"Скорее всего, режим дополнительных ограничений будет продлен и после 30 числа, но, конечно, с дополнительными корректировками. Мы будем исходить в рамках принимаемых решений из той ситуации, которая будет складываться с точки зрения динамики роста", - сказал Чибис.

Он добавил, что весь набор социальных выплат жителям региона будет продлен.

Прогнозы властей

По оценке Чибиса, на данный момент в регионе нет никаких оснований "считать ситуацию улучшающейся". "Мы, как и ранее, и сейчас ожидаем увеличения количества людей с подтвержденным коронавирусом. И, конечно, наша задача сделать все <...>, чтобы медицинские учреждения и команды врачей были к этому готовы. На сегодняшний день у нас шесть пациентов в тяжелом состоянии, пять из них подключены к ИВЛ. Еще раз обращаю внимание, мы должны все отчетливо понимать, что ситуация с точки зрения количества людей, у которых будет выявляться COVID-19, будет только ухудшаться", - сказал губернатор.

Представители регионального управления Роспотребназора также оценивают ситуацию с распространением вируса как "напряженную", поясняя, что порядка 90% случаев заражения у жителей Мурманской области протекают бессимптомно.

"Нас очень беспокоит то, что у нас основная доля клинических проявлений инфекции - это бессимптомное носительство. Это составляет около 90%. В связи с этим мы принимаем активные меры, чтобы не занести инфекцию в наши медицинские организации, и для этого мы ввели не только еженедельное тестирование медицинских работников в инфекционных стационарах, но и расширили исследования работников соматических отделений, диагностических подразделений в стационарах, работников скорой помощи", - сообщила журналистам руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лена Лукичева.