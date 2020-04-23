Источник: вывозной авиарейс из Германии в Россию пока не планировался

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Разрешение на выполнение вывозного авиарейса из Франкфурта-на-Майне (Германия) в Москву пока не получено. При этом планируется, что рейс Москва - Франкфурт-на-Майне будет выполнен 24 апреля. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к процессу организации перевозок.

"Время вылета вывозного рейса из Германии в Москву не определено, соответствующее разрешение на него не получено. Сейчас идет только проработка рейса Москва - Франкфурт-на-Майне для вывоза из РФ граждан Германии", - сказал он, добавив, что по текущей информации рейс из Москвы запланирован на пятницу.

В четверг утром в Telegram-канале, созданном Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину, сообщалось, что вылет рейса "Аэрофлота" Франкфурт-на-Майне - Москва запланирован на 24 апреля 2020 года в 18:50. Позже на канале появилась информация, что регистрация на рейс "на неопределенное время приостановлена".