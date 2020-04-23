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СК проверит законность сноса памятника бойцу, который защищал Петрозаводск в годы войны

Мемориальная стела с плитой находилась в зеленой зоне Петрозаводска, известной как "Каменный бор"

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 апреля. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Карелии проведет доследственную проверку по факту сноса памятника бойцу истребительного батальона, погибшего при защите рубежей Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского следственного управления.

"По данным СМИ, в городе Петрозаводске снесен памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, оборонявшему столицу Карелии от финских захватчиков в 1941 году. Металлическая стела с мемориальной плитой была установлена в июне 1996 года на месте гибели 18-летнего юноши в районе Ключевского карьера. В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

По информации сайта республиканского центра по государственной охране объектов культурного наследия, памятник Яше Степанову не состоит на государственном учете как объект культурного наследия, но место его гибели входит в список памятных мест, связанных в Карелии с Великой Отечественной войной. Мемориальная стела с плитой находилась в зеленой зоне Петрозаводска, известной как "Каменный бор", где в настоящее время должно вестись строительство детского сада на 280 мест в рамках федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. Как ранее сообщал ТАСС, в марте группа жителей города, выступающих против строительства детского учреждения в "Каменном бору", не пустила к месту работы технику подрядчика.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации Петрозаводска, демонтированный памятник Яше Степанову сейчас отдан на хранение молодежному поисковому клубу "Север", к осени власти города намерены установить в "Каменном бору" обновленный памятный знак рядом с тем местом, где ранее находился мемориал. Тем временем протестующие против строительства детского сада на прошлой неделе самостоятельно установили новую стелу на строительной площадке, где знак находился до демонтажа.

Теги
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