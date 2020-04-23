Пражский суд отменил ограничения против коронавируса, введенные решением Минздрава Чехии

ПРАГА, 23 апреля. /ТАСС/. Городской суд Праги отменил в четверг введенные в период пандемии в Чехии Министерством здравоохранения ограничения, касающиеся торговли и передвижения граждан. Они перестанут действовать с 27 апреля, сообщил журналистам судья Штепан Выборный.

"Речь идет о четырех ограничениях, которые были введены в республике решением Минздрава, когда они, согласно букве закона, должны были вводиться постановлением правительства, - отметил он. - Это решения Минздрава о [запрете] розничной торговли от 26 марта и 17 апреля, а также решения от 23 марта и 15 апреля, ограничивающие свободу передвижения. Они перестанут действовать с 27 апреля. До этого времени у правительства есть время исправить положение, приняв соответствующие постановления, чтобы не нарушать принцип функционирования правового государства".

Наиболее значительным ограничением Минздрава, который отменил суд, является запрет собираться вне жилых помещений группами более двух человек. "Суд отвергает возможность, чтобы такими компетенциями обладало лишь одно министерство", - сказал Выборный.

Жалобу на действие Минздрава подал в суд местный юрист, эксперт в области медицинского права Ондржей Достал. Его иск был удовлетворен, а действия властей были признаны как своевольные, хаотичные и противоречащие действующим законам Чехии.

Судебное решение вызвало непонимание у президента Чехии Милоша Земана. Вынеся данный вердикт, суд принял на себя ответственность за жизни и здоровье жителей республики, а также за состояние национальной экономики. О позиции лидера Пражского града информировал сайт пражской газеты Pravo.

Предполагается, что чешское правительство на заседании в четверг примет постановление, которые закрепит решения Минздрава, как того потребовал суд Праги. Кабмин, согласно заявлениям его представителей, пока, в частности, не планирует снимать запрет по ограничению сбора граждан в общественных местах.

Ситуация с коронавирусом

В Чехии с начала марта было получено 7 136 позитивных анализов на коронавирус. Со среды число инфицированных возросло на 103. От болезни, вызываемой вирусом, умерли 210 жителей республики, вылечились - 2 002.

В Чехии с 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации, а с 16 марта введен общенациональный карантин. Въезд иностранцам запрещен. Анализы на вирус с 1 марта, когда Минздрав информировал о появлении инфекции на национальной территории, сдали 195 725 жителей республики.