Психологи дадут советы россиянам в проекте стопкоронавирус.рф

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Ресурс стопкоронавирус.рф, организованный правительством РФ для информирования о ситуации в стране, запустил специальный проект "Все будет хорошо!", участники которого - ведущие специалисты в области психологии и психотерапии дадут советы россиянам, как справляться с возникающими во время самоизоляции проблемами внутреннего характера. Об этом сообщили в четверг на портале.

"Эпидемия коронавирусной инфекции нового типа ставит многих из нас в сложные условия: нужно отказаться от привычного ритма жизни, работать из дома или выходить на работу, соблюдая серьезные меры предосторожности. Некоторым людям сложно находиться в четырех стенах такое длительное время, сложно выстраивать отношения с родственниками в условиях совместного пребывания 24/7. Дать полезный совет в этой ситуации могут специалисты-психологи. Именно их мы и пригласили к участию в специальном проекте", - приводят на портале слова гендиректора АНО "Национальные приоритеты", отвечающего за работу сайта стопкоронавирус.рф, Софии Малявиной.

Специалисты помогут справиться с неуверенностью, повышенной тревожностью, страхом за свое здоровье и своих близких, проблемами внутрисемейных отношений. "Список проблем регулярно обновляется благодаря анализу вопросов, поступающих на горячую линию 8-800-2000-112, где на 9-й кнопке есть возможность получения психологической помощи", - рассказали организаторы проекта.

В первом видеоролике, опубликованном на YouTube-канале стопкоронавирус.рф, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии взрослых Московского института психоанализа, кандидат психологических наук Илья Плужников рассказывает об основных принципах заботы о здоровье в условиях самоизоляции и карантина.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли 555.