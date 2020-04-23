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В Нижегородской области начались выплаты федеральных пособий по безработице

Размер пособия - 12 130 рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апреля. /ТАСС/. Жители Нижегородской области с сегодняшнего дня начали получать пособие по безработице в размере 12 130 рублей. Если в семье есть несовершеннолетние дети, то семья получает дополнительные 3 тыс. рублей на каждого ребенка, сообщил журналистам в четверг губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Согласно постановлению кабмина РФ, граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле-июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере - уровне МРОТ.

"23 апреля жители Нижегородской области начали получать федеральные пособия по безработице и региональные компенсационные выплаты. Оформить пособие по безработице можно через портал "Работа в России" или через интерактивный портал управления по труду и занятости населения региона", - сказал Никитин.

Губернатор добавил, что центры занятости населения должны как можно быстрее помогать людям и назначать им выплаты. "Видел жалобы на то, что неправильно общаются с людьми в центрах занятости, заставляют приносить документы в очном формате. Такой подход к делу недопустим", - пояснил глава региона.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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