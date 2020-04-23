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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге оштрафованы двое жителей, отказавшиеся от обследования на коронавирус

Сумма штрафа составила 500 рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Мировой суд в Петербурге назначил штраф двум местным жителям Алексею Теселкину и Александре Сербиной, которые отказались от обследования на коронавирусную инфекцию, несмотря на то что находились в контакте с больным ОРВИ, прибывшим из другой страны. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, каждого оштрафовали на 500 рублей.

По данным пресс-службы судов, дела в отношении Теселкина и Сербиной стали первыми административными делами в Петербурге по статье о невыполнении в срок законного предписания органа в условиях пандемии коронавируса.

"Мировой судья судебного участка № 154 вынес постановление о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, Алексея Теселкина и Александры Сербиной. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 рублей каждому", - сказано в сообщении пресс-службы.

Из протоколов о правонарушении следует, что Теселкин и Сербина отказались от госпитализации, хотя был установлен факт их нахождения в контакте с больным ОРВИ, прибывшим из неблагополучной страны по особо опасной коронавирусной инфекции, а также уклонились от полного комплекса обследований в целях выявления опасного инфекционного заболевания.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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