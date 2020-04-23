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ВОЗ предупредила об опасности вспышек кори и полиомиелита из-за сбоев в вакцинации

Организация призвала государства в условиях вспышки коронавируса "защитить службы иммунизации" и провести срочные программы вакцинации там, где их работа была прервана

ЖЕНЕВА, 23 апреля. /ТАСС/. Человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний, таких как корь и полиомиелит, из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса. Об этом предупредила в четверг в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Закрытие служб иммунизации вследствие пандемии COVID-19 чревато риском вспышек болезней, которые можно предотвратить при помощи безопасных и эффективных вакцин", - отмечается в заявлении ВОЗ, приуроченном к начинающейся 24 апреля ежегодной Всемирной недели иммунизации.

Когда службы вакцинации во время чрезвычайных ситуаций начинают работать с перебоями, возрастает риск таких болезней, как корь и полиомиелит, указывает ВОЗ, напоминая, что вспышка кори в 2019 году в Демократической Республике Конго унесла более 6 тыс. жизней. Как заявил в этой связи гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, в условиях нынешней пандемии "нельзя проиграть битву по защите всех и повсеместно против заболеваний, которые можно предотвратить при помощи вакцин". "Если мы не будем проводить вакцинацию, то эти болезни вернутся", - подчеркнул он.

По оценке ВОЗ, до пандемии коронавируса "в мире был достигнут огромный прогресс в обеспечении иммунизации детей". В частности, в 2018 году 86% детей в возрасте до пяти лет были вакцинированы от дифтерии, столбняка и коклюша. В 2000 году охват вакцинацией составлял 72%, а в 1980 - только 20%. Но нынешний уровень вакцинации все еще не дотягивает до 95-процентного охвата, который необходим "для полной защиты от вспышек этих заболеваний", констатировала организация. ВОЗ призвала государства в условиях вспышки коронавируса "защитить службы иммунизации" и осуществить срочные программы вакцинации в тех местах, где их работа была прервана.

Всемирная неделя иммунизации проводится ежегодно с 2012 года в последнюю неделю апреля по инициативе ВОЗ. Цель мероприятий - информирование общественности о важности вакцинации против опасных болезней.

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Тедрос Аданом Гебрейесус
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