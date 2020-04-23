{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Петербуржцы обратились в суд с требованием ввести режим ЧС из-за пандемии

Заявители признают, что вводимые в городе ограничения действительно необходимы для борьбы с коронавирусом, но призывают власти действовать в рамках существующих правовых механизмов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга направили в суд коллективный иск, в котором требуют признать ограничения из-за пандемии коронавируса незаконными, поскольку режим повышенной готовности таковых не предполагает, или ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщили в четверг журналистам в юридической организации "Команда 29", которая представляет интересы заявителей.

На эту тему
Что означает введение режима чрезвычайной ситуации

В городе для предотвращения распространения коронавируса введен режим повышенной готовности. Согласно постановлению губернатора Петербурга Александра Беглова, жителям рекомендовано не покидать места проживания, разрешен выгул животных и вынос мусора на расстоянии до 100 м от дома, нужно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м, за исключением перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси. Постановление также обязывает граждан старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции.

"Режим повышенной готовности не предусматривает таких строгих ограничений. Мы оспариваем постановление об изоляции. Его несколько раз дополняли, и в итоге права и свободы граждан существенно ограничили. Теперь им нельзя проводить пикеты, заниматься на спортивных площадках и гулять в парках. Мы с пониманием относимся к тем мерам, которые государство предпринимает для ограничения распространения коронавируса, и большинство из них необходимы. Но для их введения нужно использовать те правовые механизмы, которые уже существуют. Ограничения прав граждан могут вводиться при режимах ЧС или ЧП", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Петербурга, соответствующий иск пока не поступал в суд.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Прокуроры будут следить за спекуляциями масками и контролировать цены на продукты
Речь идет также о контроле за ростом цен на лекарства, включенных в перечень жизненно необходимых
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС