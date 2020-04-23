Петербуржцы обратились в суд с требованием ввести режим ЧС из-за пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга направили в суд коллективный иск, в котором требуют признать ограничения из-за пандемии коронавируса незаконными, поскольку режим повышенной готовности таковых не предполагает, или ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщили в четверг журналистам в юридической организации "Команда 29", которая представляет интересы заявителей.

В городе для предотвращения распространения коронавируса введен режим повышенной готовности. Согласно постановлению губернатора Петербурга Александра Беглова, жителям рекомендовано не покидать места проживания, разрешен выгул животных и вынос мусора на расстоянии до 100 м от дома, нужно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м, за исключением перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси. Постановление также обязывает граждан старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции.

"Режим повышенной готовности не предусматривает таких строгих ограничений. Мы оспариваем постановление об изоляции. Его несколько раз дополняли, и в итоге права и свободы граждан существенно ограничили. Теперь им нельзя проводить пикеты, заниматься на спортивных площадках и гулять в парках. Мы с пониманием относимся к тем мерам, которые государство предпринимает для ограничения распространения коронавируса, и большинство из них необходимы. Но для их введения нужно использовать те правовые механизмы, которые уже существуют. Ограничения прав граждан могут вводиться при режимах ЧС или ЧП", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Петербурга, соответствующий иск пока не поступал в суд.