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Пандемия коронавируса нового типа

Якутия получит более 580 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом

В регион также доставят 12 аппаратов искусственной вентиляции легких и 11 автомобилей скорой помощи
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЯКУТСК, 23 апреля. /ТАСС/. Якутия получит более 580 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, сообщили в четверг в оперативном штабе региона.

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Из-за ситуации с коронавирусом на поддержку здравоохранения в российских регионах из федерального бюджета выделено более 50 млрд рублей, в том числе свыше 33 млрд рублей - на переоборудование стационаров и оснащение коек для больных с коронавирусом.

"Регионам Дальнего Востока правительство РФ выделяет деньги на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Стало известно, что Якутия получит 388 млн рублей на средства индивидуальной защиты и дополнительные койко-места, 196,8 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, 12 аппаратов ИВЛ и 11 автомобилей скорой помощи", - говорится в сообщении.

По распоряжению правительства РФ Дальний Восток получит более 3,2 млрд рублей на дополнительное создание или перепрофилирование коечного фонда, а также на оснащение средствами индивидуальной защиты для оказания медпомощи больным с коронавирусной инфекцией. Еще 988 млн рублей выделено из резервного фонда российского правительства на стимулирующие выплаты медработникам, оказывающим помощь жителям, у которых выявлена коронавирусная инфекция.

В Якутии по состоянию на четверг подтверждено 130 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 17 пациентов. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано четыре новых случая, выписался из больницы один пациент. 

Теги
РоссияЯкутияДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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