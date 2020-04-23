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Пандемия коронавируса нового типа

Российские военные завершили помощь Республике Сербской в борьбе с коронавирусом

За все время работы они провели дезинфекцию на 28 объектах

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российские военные войск радиационной, химической и биологической защиты выполнили все поставленные перед ними задачи по борьбе с коронавирусной инфекцией в Республике Сербской (составная часть Боснии и Герцеговины) и возвращаются домой. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

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"Российские военнослужащие успешно справились со всеми поставленными перед ними задачами, о чем на торжественной церемонии награждения российских специалистов заявила президент страны (Республики Сербской - прим. ТАСС) Желька Цвиянович", - отметили в ведомстве.

За время работы российские военные провели дезинфекцию на 28 объектах в 11 городах в Республике Сербской.

Руководство Республики Сербской обратилось к России с просьбой о помощи в борьбе с эпидемией. 9 апреля транспортная авиация ВКС РФ совершила три рейса в Баня-Луку, доставив в Республику Сербскую медоборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, лекарства, 24 военнослужащих, включая российских военных медиков и специалистов по дезинфекции, а также пять единиц военной и специальной техники.

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РоссияСербияПандемия коронавируса нового типа
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