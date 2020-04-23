Нижегородские власти предложили новые меры поддержки для предпринимателей и семей с детьми

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апреля. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил выплачивать по 20 тыс. рублей ежемесячно семьям с детьми, а также расширил круг предпринимателей, которые смогут получить господдержку во время пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба областного правительства.

Глава Нижегородской области отметил, что теперь субсидии на выплату зарплат сотрудникам из расчета 13 942 рубля на человека, социальные взносы на каждого работника и субсидии на оплату коммунальных услуг получат также социально ориентированные некоммерческие организации, малые и средние предприятия из реестра социальных предпринимателей.

"Сегодня мною принято еще одно решение по поддержке для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников. С апреля 2020 года в органах соцзащиты при личном обращении будет заключен социальный контракт, который предполагает выплату 11248 рублей ежемесячно, вплоть до отмены режима повышенной готовности", - цитирует пресс-служба Никитина.

Еще одна мера, предложенная Никитиным, направлена на материальную поддержку нижегородских семей с детьми на время эпидемии коронавируса. "Я обратился к правительству РФ с предложением рассмотреть возможность выплаты в размере двух прожиточных минимумов ежемесячно - 19600 рублей - за счет средств материнского капитала. Надеюсь, наше обращение поддержат", - добавил Никитин.

По состоянию на 23 апреля, в Нижегородской области общее число заболевших коронавирусом превысило 1 тыс. человек, из больниц выписаны 77 жителей региона, 7 человек умерли.