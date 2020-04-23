И.о. главреда "Ведомостей" призвал не преувеличивать творческие разногласия в коллективе

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного редактора газеты "Ведомости" Андрей Шмаров считает, что эволюция редакционной политики издания - нормальный процесс. В беседе с корреспондентом ТАСС в четверг он также призвал не преувеличивать творческие разногласия в коллективе.

Ранее представители коллектива издания заявили, что Шмаров рядом своих действий меняет редакционную политику "Ведомостей" в худшую сторону. Издание опубликовало статью с критикой Шмарова. Журналисты заявили, что под его руководством "Ведомости" перестанут быть независимой газетой.

"Редакцию, точнее говоря, ее алармистские настроения, я могу понять, потому что люди привыкли. Людям в рамках своей парадигмы достаточно комфортно. Они думают, что они правы. Замечательно. Но я тоже имею право на свою точку зрения. Ситуация непростая, но я бы не стал реализации той или иной редакционной политики придавать значение сверхценной идеи", - сказал он.

Говоря о своих рекомендациях, изложенных ранее коллективу, Шмаров заметил, что речь шла о редакционных технологиях. "Они бывают разные, в том числе и те, которые существуют "Ведомостях"... Я главный редактор, и за все редакционное отвечаю. Имею право на свое личное представление о том, как реализуются эти редакционные технологии, как ставятся заголовки, как редактируются заметки, как они выставляются на сайт, как они публикуются в бумаге. Это все творческая работа", - отметил он.

Кроме того, и.о. главреда заметил, что политика редакции может меняться в том или ином направлении, а какой она будет в итоге, пока "говорить слишком рано".

Ситуация вокруг "Ведомостей"

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не вмешивается в редакционную политику СМИ и заинтересован в том, чтобы на российском рынке медиа были "классные издания с талантливыми коллективами". Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос о том, что Шмаров якобы получил указания из администрации президента РФ избегать ряда тем.

С 24 марта, как сообщало издание, исполнять обязанности главреда стал Андрей Шмаров. Илья Булавинов, покинувший этот пост по собственному желанию, сказал ТАСС, что останется в редакции до 23 апреля в другой должности.

Ранее издание сообщало, что покупателями 100% акций АО БНМ, которое издает "Ведомости", стали гендиректор издательского дома "Версия" Константин Зятьков и бизнесмен Алексей Голубович.