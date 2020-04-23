Мурашко: схемы лекарственной терапии в условиях пандемии удалось быстро переформатировать

"Мы видим, что определенные направления, которые мы развивали в течение последних лет, те, которые стали основой здравоохранения, как они гармонично вливаются, в том числе, и в новую задачу по борьбе с новой инфекцией. Ну, в частности, новые методы диагностики. <...> Мы научились переформатировать, в том числе, схемы лекарственной терапии. Если раньше мы бились в каких-то долгих спорах и дискуссиях, выходя на то или иное решение, для того, чтобы сформировать какой-то пул рекомендаций для клиницистов, выпустить тот или иной нормативно-правовой документ для того, чтобы вся система работала более четко и добивалась хорошего результата, иногда требовался не один год", - сказал он.

Министр отметил, что некоторые приказы Минздрава удается сформировать в очень короткие сроки, при этом также сохраняются те наработки, которые необходимы, чтобы обеспечить помощь пациентам с онкологическими заболеваниями в условиях пандемии. В частности, своевременно получать химиотерапию и лучевую терапию.

"Мы столкнулись с тем, что нужно поменять, в том числе, маршрутизацию пациентов на химиотерапии, потому что госпитализация становится совершенно иной формы, - отметил Мурашко. - Государство сохранило приоритет, <...> несмотря на то, что пришлось дополнительные ресурсы мобилизовать на другие направление, но онкологическая помощь осталась в неизменном виде".