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Из-за пандемии юбилейные медали британским ветеранам отправят по почте

Посольству России в Великобритании также пришлось отменить праздничные приемы, концерты и другие мероприятия, посвященные 75-летию Победы

ЛОНДОН, 23 апреля. /ТАСС/. Британские ветераны Второй мировой войны получат юбилейные медали "75 лет Победы" по почте из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии посольства РФ в Соединенном Королевстве.

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"К сожалению, в связи с развитием эпидемии коронавирусной инфекции в Великобритании, мы были вынуждены отказаться от наших первоначальных планов по личному вручению медалей. Нам также пришлось отменить праздничные приемы в посольстве, концерты и другие мероприятия, посвященные 75-летию Победы, участие в которых должны были принять британские ветераны", - отметили в диппредставительстве.

"Чтобы не подвергать жизнь и здоровье ветеранов опасности, мы приняли решение разослать поздравления с Днем Победы и юбилейные медали по почте. Всего планируется вручить 500 медалей", - сообщили в посольстве. Рассылать памятные награды начали 22 апреля. Юбилейные медали должны получить ветераны, ранее удостоенные одной из советских или российских боевых наград. Как отметили в посольстве, в случае Великобритании речь идет в первую очередь об участниках Арктических конвоев.

Как уточнили в диппредставительстве, несмотря на ограничения в связи с коронавирусом, некоторые памятные акции все равно состоятся, но "при участии минимального количества людей и при условии соблюдения всех требований британской национальной службы здравоохранения". "Так, в период с 8 по 10 мая в городах Белфаст, Данди, Кингстон-на-Халле, Лидс, Лондон, Ноттингем пройдут возложения цветов к советским военным мемориалам. 9 мая российские соотечественники в Великобритании повсеместно планируют участвовать в онлайн-акциях "Бессмертный полк без границ", "Наша Победа - Моя история" и праздничном онлайн-концерте "75 лет Победы", присоединиться к которому смогут также соотечественники из других стран", - сообщили в посольстве.

На территории Великобритании находятся 18 советских военных захоронений, три из них - на военном кладбище в Тидворте. Остальные расположены на военных кладбищах в Ливерпуле, Лидсе, Олдершоте, Честере, Хаддерсфилде, Харрогейте, Хартлпуле и Шафтсбери. В четверг сотрудники посольства посетили захоронения в Тидворте, чтобы почтить память похороненных там военнослужащих Советской армии Александра Новокрещенова, Сулеймана Сулейманова и Николая Хорясика.

В посольстве отметили, что в течение ближайших двух недель, если позволят условия карантина, соотечественники возложат цветы к захоронениям в Ливерпуле, Лидсе, Харрогейте. Кроме того, в диппредставительстве обратили внимание, что британцы чтут память о союзнических отношениях и следят за сохранностью мест погребения советских солдат.

Теги
ВеликобританияРоссия75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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