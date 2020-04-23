В больницах Мурманской области коронавирусом заразились 29 медработников

МУРМАНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Результаты тестов на коронавирус подтверждены у 29 медицинских работников, врачей, медсестер и младшего медперсонала в разных медучреждениях Мурманской области. Об этом сообщил журналистам на брифинге в четверг министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

"На сегодняшний день у нас 29 медработников выявлено в наших учреждениях и в неподведомственных, выявлением причин занимаются наши коллеги из Роспотребнадзора", - сказал Панычев.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лена Лукичева пояснила, что в большинстве случаев течение заболевания у медиков с коронавирусом проходило бессимптомно, выявить заражение удалось благодаря еженедельному тестированию всего медицинского персонала.

"У нас всего один случай, мы считаем, это произошло инфицирование среднего медицинского работника в Оленегорской больнице, в инфекционном отделении. А все остальные врачи и медицинские сестры, у нас их 19, и девять врачей, и одна санитарочка, - это вот в результате того, что мы активно проводили тестирование, это бессимптомные были формы", - сказала Лукичева.

Она добавила, что обязательное еженедельное тестирование и термометрия в регионе проводятся среди работников всех соматических отделений, диагностических подразделений, в стационарах, среди работников скорой медицинской помощи и всех тех, кто имеет риск инфицирования на рабочих местах.

По информации штаба, на утро четверга общее число заразившихся коронавирусом в Мурманской области за сутки увеличилось на 97 и составило 606 человек, 61 пациент выздоровел и выписан из больницы, 542 человека находятся на лечении, три человека умерли. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли 555.