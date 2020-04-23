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Пандемия коронавируса нового типа

Под Архангельском десять работников алмазодобывающей компании заразились коронавирусом

Всего в регионе выявлено 137 случаев заражения

ТАСС, 23 апреля. Десять сотрудников крупного добытчика алмазов - компании "АГД Даймондс" (Архангельская область) - заразились новым коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Среди новых заболевших, в отношении которых получены подтверждающие результаты исследований, - десять работников АГД Даймондс", - говорится в сообщении.

По данным регионального штаба, общее число заразившихся COVID-19 за сутки составило 17 человек. Всего в области по данным на 23 апреля 137 зараженных. Всего в ограничительными мерами и медицинским наблюдением охвачено 4452 человека, остаются под наблюдением 617 человек.

В 2019 году "АГД Даймондс" добыла 4,84 млн карат по переработке руды - более четырех миллионов тонн. По итогам 2019 года в бюджет Архангельской области в виде налога на добычу полезных ископаемых компания перечислила 3,142 млрд рублей (в 2018 году - 3,076 млрд рублей).

В 2019 году на месторождении был найден крупнейший в Европе алмаз весом 222,09 карат. Он получил имя "Владимир Гриб" в честь геолога, который также является одним из первооткрывателей месторождения алмазов им. Михаила Ломоносова. В Архангельской области два месторождения алмазов: им. Ломоносова и им. Гриба. Месторождение алмазов им. Гриба в Мезенском районе является одним из крупнейших в мире, занимая четвертое место по запасам в России и седьмое - в мире.

Теги
РоссияАрхангельская областьПандемия коронавируса нового типа
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