В Санкт-Петербурге почти 30 медработников вылечились после коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Инфекционная больница им. Боткина в Санкт-Петербурге выписала после госпитализации с коронавирусом 28 медицинских работников, на лечении остается еще 121. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Из больницы Боткина выписали 28 медиков", - сказала собеседница агентства. Как сообщили журналистам в комитете, сейчас на лечении в больнице находится 121 медицинский работник, трое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременной выплате медицинским работникам, которые заразились новой коронавирусной инфекцией вследствие оказания помощи больным. В случае заражения медицинского работника ему предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти из-за заражения коронавирусом членам семьи медработника предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

Кроме того, в Территориальной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Санкт-Петербурга и Ленинградской области ТАСС сообщили, что готовы оказать материальную помощь в размере 25 тыс. рублей медицинским работникам, входящим в состав организации и заразившимся коронавирусом. Такие выплаты уже получили девять медиков.

По последним данным, в Петербурге выявлено 2 458 случаев заражения. По этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Всего в городе выздоровело после заражения коронавирусом 368 человек, умерли 17.