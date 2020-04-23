{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Роспотребнадзор разработал рекомендации для начала работы ресторанов после самоизоляции

Как уточняется, в помещении должно быть не более пяти столов по 1-2 посадочных места

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендовал после окончания режима самоизоляции из-за коронавируса первыми открывать кафе плoщадью не более 50 кв. м. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Как отмечается, в помещении должно быть не более пяти столов по 1-2 посадочных места. При этом расстояние между столами должно быть не менее 1 м. "Массовые мероприятия (банкеты, поминки и др.) запрещены", - уточняется в документе.

При этом должна использоваться или одноразовая посуда, или многоразовая, но после обязательной дезинфекции, предупредили в Роспотребнадзоре.

При улучшении ситуации в регионе ведомство допускает открытие кафе и ресторанов, где насчитывается не более 20 столов, и проведение массовых мероприятий, если на них будут созданы условия для соблюдения социальной дистанции.

Когда новые случаи заражения перестанут выявлять вообще, смогут открыться все рестораны - при соблюдении санитарных правил, технических регламентов и так далее, следует из рекомендаций.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Прокуроры будут следить за спекуляциями масками и контролировать цены на продукты
Речь идет также о контроле за ростом цен на лекарства, включенных в перечень жизненно необходимых
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС