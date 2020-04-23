{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд Москвы вернул в управу района протокол о нарушении McDonald's ограничительных мер

Ранее сообщалось, что компанию McDonald's хотят привлечь к административной ответственности за невыполнение правил при режиме повышенной готовности

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Солнцевский суд Москвы отказался рассматривать административный протокол в отношении компании McDonald's о нарушении правил поведения при введении режима повышенной готовности и вернул материалы дела должностному лицу, составившему протокол. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Материалы возвращены в управу района Ново-Переделкино города Москвы для устранения недостатков при его оформлении", - сказали в пресс-службе. Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС, 14 апреля начальник отдела торговли управы Ново-Переделкино составил протокол об административном правонарушении в отношении ЗАО "Москва-Макдональдс" из-за деятельности ресторана этой сети по адресу: Боровское шоссе, д. 38. По версии чиновника, сотрудники ресторана совершили правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации").

В документах говорится, что протокол составлен в присутствии директора ЗАО "Москва-Макдональдс" Фроловой Е. А., которой были разъяснены процессуальные права. Однако в деле отсутствуют документы, подтверждающие ее должность, поэтому суд принял решение о возвращении материалов.

Ранее сообщалось, что компанию McDonald's хотят привлечь в Москве к административной ответственности за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности. При этом представитель McDonald's отметил в беседе с ТАСС, что компания действует строго в соответствии с законодательством и нормативными актами, а также находится в тесном контакте с регулирующими органами.

Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Прокуроры будут следить за спекуляциями масками и контролировать цены на продукты
Речь идет также о контроле за ростом цен на лекарства, включенных в перечень жизненно необходимых
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС