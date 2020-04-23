Суд Москвы вернул в управу района протокол о нарушении McDonald's ограничительных мер

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Солнцевский суд Москвы отказался рассматривать административный протокол в отношении компании McDonald's о нарушении правил поведения при введении режима повышенной готовности и вернул материалы дела должностному лицу, составившему протокол. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Материалы возвращены в управу района Ново-Переделкино города Москвы для устранения недостатков при его оформлении", - сказали в пресс-службе. Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС, 14 апреля начальник отдела торговли управы Ново-Переделкино составил протокол об административном правонарушении в отношении ЗАО "Москва-Макдональдс" из-за деятельности ресторана этой сети по адресу: Боровское шоссе, д. 38. По версии чиновника, сотрудники ресторана совершили правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации").

В документах говорится, что протокол составлен в присутствии директора ЗАО "Москва-Макдональдс" Фроловой Е. А., которой были разъяснены процессуальные права. Однако в деле отсутствуют документы, подтверждающие ее должность, поэтому суд принял решение о возвращении материалов.

Ранее сообщалось, что компанию McDonald's хотят привлечь в Москве к административной ответственности за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности. При этом представитель McDonald's отметил в беседе с ТАСС, что компания действует строго в соответствии с законодательством и нормативными актами, а также находится в тесном контакте с регулирующими органами.