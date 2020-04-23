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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
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Около 50 тыс. россиян ожидают возвращения из-за границы

Как сообщил источник, близкий к процессу организации вывозных перевозок, больше всего людей находится в Таиланде, Индии и США
Описание
© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Возвращения из-за границы домой ожидают около 50 тыс. россиян. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к процессу организации вывозных перевозок.

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"Сейчас возвращения из-за границы в Россию ожидают около 50 тысяч россиян. Наибольшее количество наших соотечественников в Таиланде, Индии, США", - сказал он.

Он пояснил, что статистический рост количества граждан, ожидающих вывоза, связан с увеличением количества заполняемых анкет на сайте "Госуслуги".

Накануне МИД сообщал, что число россиян, желающих вернуться на родину, но не имеющих возможности это сделать, сохраняется в районе 30 тыс., как и на прошлой неделе. Как пояснили в МИД, количество россиян, находящихся за рубежом и выразивших желание вернуться на родину из-за пандемии коронавируса, растет каждый день, поэтому назвать точные цифры практически невозможно.

На данный момент сформирован предварительный вывозной график до 27 апреля. В него вошли вывозные рейсы из Бангкока, Денпасара, Пхукета, из Гоа и др. За месяц (с 20 марта по 21 апреля) в Россию удалось вернуть более 170 тыс. граждан, сообщали накануне Минтранс и Росавиация.

График рейсов формируется на основании заявлений, которые необходимо заполнить на сайте госуслуг. 

Теги
СШАИндияТаиландРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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