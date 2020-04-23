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Захарова: США не предоставили список и адреса остающихся в стране российских школьников

МИД РФ сделает выводы относительно того, что власти США дистанцируются от оказания помощи в розыске учеников, отметила официальный представитель ведомства

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент до сих не предоставил российской стороне список и адреса остающихся в США российских школьников. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, российские старшеклассники выезжали в США по линии разных учебных и ознакомительных программ, теперь из-за пандемии они не могут вернуться на родину.

"В США с прошлой осени находилось примерно 80 российских учащихся, их список и контактные данные нам за прошедшие полмесяца, к сожалению, не предоставили, - указала Захарова. - Пока посольству удалось определить поименно 42 человека. Из них восемь уже вернулись в Россию, 34 остаются в США и разбросаны по всей стране, многие из них хотят быстрее вернуться домой". 

Захарова отметила, что МИД РФ сделает выводы относительно того, что власти США дистанцируются от оказания помощи в розыске школьников. По ее словам, американская сторона дистанцируется от решения данной проблемы, не реагируя на обращения российского посольства. "Из-за этого российским дипломатам в Вашингтоне и на территории США приходится заниматься этим вопросом самостоятельно, - указала Захарова. - Мы, конечно, сделаем выводы из такого поведения официальных лиц США". 

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